Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları bir araya gelerek İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da kapsayan yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyuruldu. Ancak AB'nin bu girişimlerine Washington yönetiminden sert tepki geldi. New York'ta düzenlenen bir panele katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurulmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindeyiz. Bu, akla hayale gelebilecek en zarar verici hareketlerden biri" diye tanımladı.

BOLTON: SİZİ İZLİYORUZ

Öte yandan İran'a sert bir uyarı da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. New York'ta bir konferansa katılan İran'ın lider kadrosuna ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine zarar vermeleri halinde "kıyametin kopacağı" uyarısında bulundu. İran ise ABD'yi 'zorbalık ve dayatmayla' suçladı. Bolton İran ile ilgili, "Eğer müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve vatandaşlarımıza zarar verirseniz kıyamet kopacak. Bu ölüm saçan rejim ve taraftarları davranışlarını değiştirmezse sonuçlarına katlanır. Bugün mesajım çok net: Sizi izliyoruz ve peşinizdeyiz" dedi. Bolton'ın sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Orta Doğu'da "kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekmekle" suçlamasının ardından geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Trump yönetimini düşmanca tutumu sebebiyle eleştirerek cevap vermişti.