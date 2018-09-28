Başikan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında protesto girişimi yaşandı. Provoakasyon amaçlı protesto yapan kişi, Alman güvenlik güçleri tarafından karga tulumba dışarı atıldı.
TUTUKLU ALMANLAR SORUSU
Alman bir kişinin Merkel'e yönelik tutuklu Almanlar ile ilgili sorusu üzeirne cevap veren Merkel sorunun hemen arkasıdnan gelen protesto ile karşılaştı. Bir kişi üzerinde slogan yazan bir tişört ile protetso gerçekleşti
Protestoya izin vermeyen Alman güvenlik güçleri hemen müdahale ederek göstericiyi karga tulubma dışarı attı.