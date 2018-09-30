Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilerin üzerine İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açmasına rağmen dünyadan güçlü bir tepki gelmiyor. Bunun üzerine şiddetin dozajını artıran İsrail yeni bir katliam daha gerçekleştirdi. İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında açtığı ateş sonucu 7 Filistinli daha şehit oldu, 90 Filistinli ise yaralandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’nin doğu sınırında farklı noktalarda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin Nasır Musbih (12), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) adlı Filistinlileri şehit ettiğini duyurdu. Yaralı sayısının 2’sinin durumu ağır olmak üzere 90’a ulaştığı, bunlardan 35’inin çocuk, 4’ünün kadın, 4’ünün ilk yardım görevlisi ve 2’sinin gazeteci olduğu kaydedilirken, 416 kişinin ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.