Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, yaptığı açıklamada, kentte perşembe gününden bu yana ordu birlikleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda, aralarında Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunda (MONUSCO) görevli askerlerin de bulunduğu 12 askerin öldüğünü, en az 50 askerin yaralandığını belirten Mende, çok sayıda ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını ifade etti.

Ayrıca Ugandalı ayrılıkçıların dün akşam Beni kentinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mambanike'de düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20'ye yakın ev ayrılıkçılar tarafından ateşe verilmişti.

- Aynı bölge ebola salgını ile mücadele ediyor

Ülkenin doğusu, zengin mineral kaynaklarının bulunduğu bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan birçok silahlı grubun çatışmalarına sahne oluyor.

Öte yandan, ülkenin doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında şimdiye kadar aralarında eboladan öldüğüne dair kuvvetli bulgular taşıyan vakaların da bulunduğu 210 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalar nedeniyle sağlık yetkilileri bölgedeki salgına müdahale etmekte güçlük çekiyor.