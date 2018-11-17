Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya haber ajansı Ansa'nın Sardunya Adası'ndaki Sant Antioco Liman Müdürlüğü yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, Sahil Güvenlik ekiplerinin bir teknede 3 düzensiz göçmen bulduğu ve denizden de 1 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi. Kurtarılan 3 düzensiz göçmenin verdikleri ifadelerde, yola 13 kişi çıktıklarını ve teknenin bozulmasının ardından bazılarının denize atladığını söyledikleri kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin Cezayirli oldukları bildirildi.