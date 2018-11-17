Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran lideri Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran lideri Ali Hamaney ile iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Salih'i tebrik eden Hamaney, İran ile Irak'ın ilişkilerinin en somut göstergesinin Erbain törenleri olduğuna dikkati çekerek, Bağdat yönetiminin İranlı ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Hamaney, Irak'taki sorunları çözmenin ve komplolara karşı koyabilmenin yolunun ülkenin ulusal birliğini korumaktan geçtiğini belirterek, "Gerçek dostu ve düşmanı iyi tanımalı. Küstah düşmana karşı durulmalı. Gençlerin gücüne güvenmeli ve merciler ile ilişkiler kuvvetlendirilmeli." dedi.

Irak halkının baskı döneminden sonra ülkesinin sahibi olduğunu ifade eden Hamaney, "Irak milleti, şimdi bağımsız. Seçme ve seçilme hakkına sahip. Bu ülkenin hayrını istemeyen bazı devletler, Irak halkının bu zaferin kazanımlarından yararlanmaması için plan peşindeler. Bunlar, Irak ve bölgenin huzur yüzü görmesini istemiyor. Bu komplolara karşı koymanın tek yolu Arap, Kürt, Sünni ve Şiiler arasındaki birliğin korunmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel ve uluslararası bazı devletlerın Irak'ta Şii ve Sünnilere karşı kin ve şiddetli düşmanlık beslediğini savunan Hamaney, "Bu nedenle de Irak'ın iç işlerine müdahale ediliyor. Bunlara karşı güçlü bir şekilde durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin Irak ile iş birliğinin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğuna vurgu yapan Hamaney, "Ben de bu iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Güçlü, bağımsız ve kalkınmış bir Irak, İran için çok faydalıdır. Biz, Iraklı kardeşlerimizin yanında duracağız." şeklinde konuştu.

"Irak'ı bölgenin güçlü bir ülkesi konumuna getirmek istiyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Salih de Tahran'a çok açık ve net bir mesajla geldiğini belirterek, "Irak ile İran halkını birleştiren faktörler tarihi ve köklüdür. İki ülke halkları arasındaki iyi ilişkilerin değişmesi mümkün değildir." dedi.

İran ile iş birliğinin tüm alanlarda öncesinden daha ileri bir noktaya taşınması için çabaladıklarını, sosyal ve kültürel ilişkilerin iki halkın da çıkarına hizmet ettiğini dile getiren Salih, Hamaney'in Şii merciliğiyle ilgili sözlerine atfen, "Merciliğin tedbir, rasyonel ve hikmetli bakışını Irak'ın ilerlemesi, huzuru ve istikrarı için büyük bir nimet olarak görüyoruz." görüşlerini paylaştı.

Yeni dönemde Iraklı yetkililerin önceliklerinin altyapının yeniden inşası, ülke halkına yaraşır hizmetlerin ulaştırılması, iç reformlar, ulusal birliğin takviyesi olduğuna dikkati çeken Salih, şunları kaydetti:

"Irak'ı bölgenin güçlü bir ülkesi konumuna getirmek istiyoruz. Irak'ın ihyasında İran'ın iş birliği ve kapasitesinden eskiye göre daha fazla yararlanabilmeyi ümit ediyoruz."