Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times gazetesinin "Trump, Mike Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu olamam." dedi.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını" belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın düşmanları." ifadelerini kullandı.

Pence ise APEC zirvesine katılmak üzere gittiği Papua Yeni Gine'de gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin haberini Trump'la konuştuklarını ve ona "çok güldüklerini" söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, cuma günü, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Pence'e 2020 başkanlık seçimlerinde yine başkan yardımcılığı için yanında olup olmayacağını sorduğu, Pence'in ise olumlu yanıt vermesi üzerine Trump'ın "bu beklemediğim bir şeydi ama yine de şimdi çok iyi hissediyorum." dediği iddia edilmiş ve "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor." iddiası ortaya atılmıştı.