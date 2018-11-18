Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar’daki insan hakları ihlallerine dikkati çeken karar tasarısı BM Genel Kurulunda insan hakları konularının görüşüldüğü 3. komitede oylamaya sunuldu. Karar 193 üyeli BM’de büyük destek aldı. Karara 142 ülke destek verirken, Çin başta olmak üzere 10 ülke karşı çıktı, 25 ülke ise çekimser kaldı. Karara ayrıca 103 ülke de sponsor oldu. Türkiye’nin BM Daimî Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu komitede yaptığı konuşmada, Myanmar’da halkın yıllardır şiddet döngüsü kapanına sıkışıp kaldığına ve zorla yerinden edildiğine dikkati çekti. Myanmar hükûmetinin öncelikle barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için Arakan eyaletinde gerekli şartları sağması gerektiğini belirten Sinirlioğlu “Arakanlıların geri dönüşü Bangladeş’teki bir mülteci kampından ayrılıp Myanmar’da başka bir kampa yerleşecek şekilde olmamalı. Arakanlıların evleri neredeyse oraya dönmesi ve temel haklarının garanti altına alınması gerekiyor” dedi.