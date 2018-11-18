Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi 1990’lı yıllarda Türkiye’de yayınlanan Yalan Rüzgarı dizisini aratmıyor. 2 Ekim’deki cinayetin ardından Riyad’dan yapılan bütün yalan açıklamalar, Türkiye’nin yaptığı soruşturmanın ardından çürütüldü. En son çürütülen yalan ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la ilgili. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Prens Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. Washington Post gazetesinde yer alan ve konuyla ilgili kişilere dayandırılan haberde, “CIA, Veliaht Prens’in kardeşi olan Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın, Kaşıkçı ile yaptığı bir telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını inceledi.



İSTİHBARATA TAKILDI

ABD istihbaratının dinlemelerine takılan görüşmede Halid bin Selman, Kaşıkçı’ya İstanbul’daki Başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söyledi. Yetkililer, Halid’in cinayetten haberdar olup olmadığını bilmiyor ancak bu konuşmayı Prens Selman’ın yönlendirmesiyle yaptığı kesin. Bu, bugüne kadar Prens Selman’ı cinayetle ilişkilendiren en belirgin tespit. Trump yönetiminin Prens Selman’ın ilişkilerini koruma çabalarını zora düşürdü” denildi. CIA’in Prens Selman’ın cinayetteki rolüne ilişkin incelemelerinde yabancı ülkelerin elindeki bilgilerden de yararlandığını vurgulandı. Haberde ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner’in Prens Selman ile ilişkisine işaret edildi.



DELİLLER GÖSTERİLDİ

Haberde “Trump’a, Prens Selman’ın bu işin içinde olduğunun delili gizlice gösterildi. Ancak Prens Selman’ın bu cinayetin emrini vereceği konusunda Trump’ın hâlâ şüpheleri var. Trump, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine Prens Selman’ın görevde kalması gerektiğini çünkü Suudi Arabistan’ın İran’ın kontrol edilmesinde yardımcı olduğunu söyledi. Trump, Kaşıkçı’nın ölümü konusunda Suudi Arabistan’ın petrol üretimini engelleyecek bir tartışma istemediğini de belirtti” diye yazdı. CIA ayrıca Kaşıkçı’nın konsolosluktan yapılan bir konuşmayı da incelediğini ve bu konuşmada cinayeti için Suudi Arabistan’dan gelen on beş kişilik suikast ekibinin bir parçası olduğuna inanılan Mahir Abdulaziz Mutreb’in Prens Salman’ın en yakın danışmanlarından Suud el-Kahtani ile görüştüğü kaydedildi.



AP: EMİR PRENSTEN

Öte yandan Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan ABD’li bir yetkili de “ABD’li istihbarat yetkilileri, Veliaht Selman’ın, Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı” ifadesini kullandı.



TRUMP - POMPEO ZİRVESİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini duyurdu.