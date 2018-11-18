Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybedenlerin sayısı 76’yı bulurken, kayıpların sayısı ise bini aştı. Büyük hasara yol açan felakette 12 bin 263 ev ve iş yeri de yok oldu. 52 binden fazla kişi, oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.Yetkililere göre, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 ev ciddi hasar gördü.

Kaliforniya'daki yangında ölü sayısı yükseliyor