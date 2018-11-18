Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınında gene Rusya’yla savaş senaryosunun değerlendirildiği bir yazı yayınlandı. National Interest dergisinde yer alan yazıda, '5 ana tehdit' olarak lanse edilen Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve uluslararası terörizme karşı koyabilmesi için Washington'a çok sayıda askerin gerekli olacağı belirtildi.

Ayrıca yazıda, ABD ordusundaki asker sayısının şu anda İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana görülenin en düşüğü olduğu ve bunun çok ciddi bir sorun olduğu ifadelerine yer verildi.

''TRUMP YÖNETİMİ UYARIYOR FAKAT...''

Dergide, hem Trump yönetimi içinde hem de dışında yer alan bir dizi uzmanın bu soruna parmak bastığı fakat bunun yeterince ciddiye alınmışa benzemediği yorumu yapıldı.

Diğer taraftan yazıda, ABD ordusundaki yetersizlikler rakamlarla da sıralandı. Söz gelimi, ulusal savunma stratejisini yerine getirmek için 355 savaş gemisine gereksinim duyan ABD donanmasının elinde şu anda sadece 286 geminin olduğu belirtildi. ABD hava güçleriyse 389 filoya ihtiyaç duyarken, yalnızca 312 filoya sahip. Kara güçlerinin elindeyse 500 bin asker yerine 476 bin asker bulunuyor.

Yazıda, ABD ordusundaki bu yetersizliğin suçlusunun ise savunma harcamalarının kısıtlanmasını öngören bütçe planı olduğu kaydedildi. Söz konusu plan 2011’de onaylanmış ve Pentagon’un bütçesinde 539 milyar dolar kesintiye gidilmesine yol açmıştı.

ABD Kongresi’nin görevlendirdiği bir komisyonun bu hafta yayınlanan raporunda da savaş çıkması halinde, ABD’nin, Rusya ve Çin karşısında ciddi bir yenilgiye uğramasının yüksek bir ihtimal olduğu sonucuna varılmıştı.