Rusya Savunma Bakanlığı, test aşamasında olan Su-57  model 5'inci nesil savaş uçağının Suriye'deki deneme uçuşu görüntülerini  yayınladı.

Bakanlık, Su-57 test uçuşlarıyla ilgili video görüntüleri ve yazılı  açıklama yayınladı.

Açıklamada, 5'inci nesil uçağın gerçek savaş durumunda yeteneklerini  doğrulamak için uçuşların yapıldığı belirtilerek, uçuşlar sırasında yüksek  sıcaklıklarda ve diğer zor koşullarda uçağın uçuş performansı, akıllı bilgi ve  yönetim kompleksi ile silah sistemi dahil var olan tüm sistemlerin çalışmasının  kontrol edildiği ifade edildi.

Ayrıca Su-57 mürettebatının Suriye'de 10'dan fazla uçuş  gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, görüntülerindeki iki Su-57 uçağının test uçuşlarını  Suriye'nin hangi bölgesinde ve hangi tarihlerde yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok  amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna "hayalet  uçak" teknolojisi ile hizmet verecek. Altı adet öncül üretime sahip Su-57’nin ilk deneme uçuşu 2010'da yapılmıştı.