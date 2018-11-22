Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liberal Demokrat Moran, Londra'nın Filistin'i tanıması için hareket geçti. Bu konuda bir tasarı hazırlayarak Avam Kamarası'na sunan Moran, açıklamasında, "Filistinli olduğum ve bir Filistin devletinin var olduğu bir gerçek. Fakat Britanya'nın onu tanıması gerekiyor. Dolaysıyla bugün sunduğum tasarı, bunun kanunlaşması yolunda ilk adım." ifadelerini kullandı. Moran, iki devletli çözümden yana olduğunu ancak tarafların masaya eşit şekilde gelmesi gerektiğini belirtti.

İNGİLTERE'NİN BALFOUR DEKLARASYONU'NA ATIF

İngiltere'nin, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'ndaki rolüne atıfta bulunan Moran, "Britanya'nın oynadığı rolü ve barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda oynaması gereken rolü tanıması hayati öneme sahip" dedi. İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının tek başına çözüm olmayacağını belirten Moran, ancak bunun, dünya çağındaki Filistinlilerin kaybettiği umudu yeniden ateşleyebileceğini dile getirdi. Moran, İsrail ve Filistin arasında barış ve iki devletli çözüme inanan herkesi tasarıya destek olmaya çağırdı.

TASARI KABUL EDİLİRSE İNGİLTERE'NİN 3 AY İÇİNDE FİLİSTİN'İ TANIMASI GEREKİYOR

Söz konusu tasarının kabul edilmesi durumunda İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıması gerekecek.

BALFOUR DEKLARASYONU NEDİR?

İşgalci İsrail'in resmen kuruluşunu sağlayan ve Filistin'in işgalini başlatan Balfour Deklarasyonu, 2 Kasım 1917 tarihinde Birleşik Krallık (İngiltere) tarafından oluşturuldu.

FİLİSTİNLİLERİN VATANINA YAHUDİ AKINI BAŞLADI

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından imzalanan deklarasyon, Filistin topraklarında bir İsrail vatanı(!) oluşturulmasını öngören bir proje niteliğindeydi.

ROTHSCHILD'E YAZILAN BİR MEKTUPLA İLAN EDİLDİ

Uluslararası bir anlaşma statüsü taşıyan Balfour Deklarasyonu, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından, siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazılan bir mektupla ilan edildi. Deklarasyonun ardından Filistin topraklarına yoğun bir yahudi göçü yaşandı.

İSRAİL, İŞGAL DEVLETİNİ İLAN ETTİ

14 Mayıs 1948'de ise İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti. İşgalin hemen ertesi günü, İsrail Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttu. Filistinliler, 69 yıldır 15 Mayıs'ı Nekbe 'Büyük Felaket' olarak anıyor.