Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı eleştirip terör örgütü propagandası yapan 9 kişiyi tespit etti. 24 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden aralarında bir öğretmenin de bulunduğu A.A., F.O., H.K., H.T.,K.Ö., M.Ç. ve M.A. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, A.Y. ve C.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli’de terör propagandası: 7 tutuklu
06.02.2018 - 11:42 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.
Etiketler : kocaeli,haberler,terör,
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