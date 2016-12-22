Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Trump, son gelişmelerin Müslümanların ülkeye girişine yönelik yasak getirip getirmeyeceği yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi: “Öteden beri planlarımı biliyorsunuz. Haklı çıktım. Yüzde 100. Yaşananlar utanç verici.” Florida’da açıklamalarda bulunan Trump, Berlin ve Ankara’da yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Barack Obama’yla konuşmadığını da sözlerine ekledi.Berlin’deki saldırıyı DAEŞ üstlendi. 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın Tunus asıllı 24 yaşındaki Anis Amri olduğu belirlendi.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş’ın ise FETÖ bağlantılarının olduğu bildiriliyor.

SEÇİM KAMPANYASINDA SÖYLEDİ

Trump, yaklaşık bir yıl önce Müslümanlarla ilgili skandal bir çıkışta bulunmuştu. California eyaletinde yaşanan ve 14 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının faillerinin radikallerin olduğunun anlaşılmasının ardından Trump, ülkeye göçmen ya da turist olarak girmek isteyen Müslümanların geçici olarak engellenmesini istemişti. Tabii Trump’ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.