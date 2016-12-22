Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili haberi geldi. Hangi illerde kar tatili başladı ve kar tatili devam eden iller haberimizde. Konya'da üst üste gelen kar tatili haberleriyle en çok arananlar arasına girdi. Bazıları da tatil olan iller, okullar, vb. aramalarla sorularına cevap aradılar. Konya ve tüm yurttan tatil haberlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.. Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.



KONYA'DA 14 İLÇESİ'NDE DE TATİL UZATILDI

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde olduğu gibi 14 ilçede de ilk ve orta dereceli okulların yarın olmak üzere 1 gün daha uzatıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Sarayönü, Seydişehir, Derebucak, Ilgın, Yalıhüyük, Ahırlı, Emirgazi, Karapınar, Akören, Çumra, Bozkır, Cihanbeyli, Hadim ve Taşkent'te eğiteme yarında ara verildiğini açıkladı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (22 ARALIK)

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 22 Aralık 2016 Perşembe günü hamileler ve engellilerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarımızdadır."



ALANYA’DA 5 OKULA KAR TATİLİ

ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenciler ise belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün 22.12.2016 perşembe günü (bugün) okullar tatil edildi. Gülnar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla öğleden sonra okullarda eğitime ara verdiklerini söyledi.

Kadim, kar yağışının artması nedeniyle yarın da (22.12.2016 perşembe günü) ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını duyurdu.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep'te de etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin elde ettiği bilgilere göre Gaziantep'te kar yağışı yarında etkili olacak. Bu bilgilerin ardından Gaziantepli öğrenciler kar tatili olmasını şimdiden beklemeye başladı. Ancak Gaziantep Valiliği'nden gelmiş bir açıklama yok. Yeni bir açıklama gelmesi halinde ise anında haberimizde olacak.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN 22 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN AÇIKLAMA

Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli) 22 Aralık 2016 Perşembe günü (yarın), resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle, bugün okullar tatil edildi. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kent genelindeki tüm okullarda bugün yani 22 aralık perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL

Sinop'ta bir ilçe geneli ve 2 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı nedeniyle düneğitim yapılmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak Boyabat ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitim öğretim yapılmadı. Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAR TATİLİ

Kahramanmaraş il genelinde etkili olan yoğun kar nedeniyle kent merkezinde okullarda eğitime devam edilirken yüksek kesimlerdeki okullarda eğitime ara verildi. Akkurt, Pazarcık, Ekinözü, Türkoğlu, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçesindeki, taşımalı okullar ile bu ilçelerin yüksek kesimlerindeki okullarda kar dolayısıyla okullar tatil edildi.

KİLİS KAR TATİLİ VERİLDİ

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kilis Valisi İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi. Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

DÜZCE KAR TATİLİ

Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı devam ederken tatil kararının uzama ihtimali bulunuyor.

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL

Çorum'da kar yağışı nedeniyle Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde okullar tatil edildi. Bu ilçelerin tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de tatil kararı geldi.

ANTALYA'DA BU OKULLAR TATİL

Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı 5 okul bir gün tatil edildi. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı 5 bölgedeki okulda eğitime kar molası verildiğini söyledi. Er, öğrenci, veli ve servis araçlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bir günlük tatil kararı aldıklarını belirterek, "Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve ortaokulu, Güzelbağ İlkokulu ve ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve ortaokulu ve Dereköy İlkokulu ve ortaokulu, Tırılar İlkokulu ve ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tut ilçesinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini belirterek, "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile izinli sayılmıştır." dedi.

HATAY'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Hatay'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçenin tüm okullarıyla yüksek kesimlerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verilecek. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Hatay'ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okularda yarın eğitim ve öğretim yapılmayacak. Antakya, Defne ve Samandağı ilçelerindeki yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da yarın eğitime ara verilecek.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla öğleden sonra okullarda eğitime ara verdiklerini söyledi. Kadim, kar yağışının artması nedeniyle yarın da ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını kaydetti.

GAZİANTEP'DE EĞİTİME YİNE ARA VERİLDİ

Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayılacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan meteorolojik uyarılar, bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yarın, resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.