Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Facebook çalışmıyor, Facebook neden giremiyorum, Twitter'a ne oldu? Yootube'a neden giremiyorum gibi tüm sorularımızın cevabı haberimizde. 22 Aralık Salı günü saat 22.00'dan beri neredeyse kimse Facebook, Twitter ve Youtube'a giremiyor. Peki ama neden Facebook çalışmıyor. Herkesin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde. Twitter neden açılmıyor. Facebook neden açılmıyor. Vatandaş yetkililerden açıklama bekliyor. Ancak hala yetkililerden açıklama gelmedi. Facebook, Twitter, Whatsapp ve Youtube sosyal medya özelliği taşıyor ve haberlerin milyonlara ulaşmasını sağlıyor. Ancak birde sosyal medyayı iş amacı ile de kullananlar var. Konu ile ilgili bir açıklama bekleniyor.



Yetkililerden şimdilik bir açıklama yapılmadı



Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman açılacak?

Facebook kullanıcıları siteye giriş yapmak istediğinde karşılarına hata sayfası çıkıyor. Peki ama ne zaman düzelecek. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı



AB WhatsApp’ı uyardı!

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’a kullanıcı güvenliği konusunda bir uyarı da Avrupa Birliği’nden geldi. WhatsApp’ın kullanıcı verilerini paylaşması konusunda ciddi endişe uyandırdığı ifade edilen talimatta Whatsapp'a üye olurken kabul edilen kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığı belirtildi.



AB BİLGİ İSTİYOR

Şirketten konu ile ilgili bilgileri bekleyen Avrupa Birliği, kullanıcı verisi paylaşımına uygun yasal koruma getirilene kadar durdurulmasını istedi.

Facebook'un haber kaynağı değişiyor!

Facebook, haber kaynağında devrim gibi bir yeniliğe gidecek.Toplam şirket değeri 36 milyar doların üstünde olan Facebook'un yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.Özellikle son dönemde Instagram ve Facebook üzerinde neredeyse eşzamanlı gerçekleşen video ve fotograf paylaşımındaki yenilikler büyük ses getirmişti.Facebook, uzun zamandır konuşulan haber kaynağıyla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelerek algoritması kullanıcıların geri dönüşüyle şekillenecek.



KULLANICILAR HABER KAYNAKLARINA PUAN VERECEK

Feed Quality Program adı verilen geribildirim kalitesini ölçen çalışmaya üye olan kullanıcılar, sunulan haber kaynaklarına ve makalelere 1 ile 5 arasında puanlar veriyor. Bununla birlikte her kullanıcı için ayrı ayrı ilgi alanlarını ölçen altyapı kaliteli haber kaynaklarını kullanıcıların önene çıkartacak.