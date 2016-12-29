Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 2017 çekiliş sonuçları. Yıllbaşı gecesine özel yapılan çekilişte büyük ikramiye tamı tamına 60 milyon lira olarak belirlendi.Milli piyango 2017 yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayın öğrenin. Milli Piyango 2017 çekiliş sonuçlarına göre bu yıla kimler en talihli olarak başlayacak haberimizden tıklayıp öğrenebilirsiniz. Milli Piyango 2017 çekiliş sonuçları açıklandığı an sizler hemen sayfamızdan ulaşabilirsiniz.31 Aralık 2016 tarihli çekilişde 60 milyon değerindeki büyük ikramiyeyi hangi bilet kazanacak.Son 10 yıl içersinde 375 milyon dağıtılan bu yıl hangi şanslılara çıkacak? Milyonların merak ettiği sorunun cevabı 31 Aralık Cumartesi gecesi.Yılbaşına özel Milli piyango çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek.

SON 5 YILDA MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 25 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan amorti rakamları;

31 Aralık 2011 yılbaşı çekilişi: 3 , 9

31 Aralık 2012 yılbaşı çekilişi: 2 , 7

31 Aralık 2013 yılbaşı çekilişi: 0 , 8

31 Aralık 2014 yılbaşı çekilişi: 2 , 6

31 Aralık 2015 yılbaşı çekilişi: 2 , 8

2017 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2017'ye sayılı günler kala Milli Piyango biletlerine olan yoğun ilgi devam ediyor. Biletler kapış kapış satılıyor ve 2017'ye umutla girmek isteyen vatandaşlar bilet kuyruğu oluşturuyor. Aynı zamana ''2017 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar'' ' sorusu merak ediliyor. Son 10 yılda 375 milyon dağıtılan büyük ikramiye bu yıl hangi talihlilere çıkacak? Bu soru 31 Aralık Cumartesi gecesi cevabını bulacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Geçen yılın 55 milyon ikramiyeli biletleri çekilişe on gün kala bitmişti. Bayiler ve bilet satıcıları, vatandaşları elini çabuk tutmaları konusunda uyarıyor.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.



Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek.



Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor.

Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor. Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor.

60 MİLYON TL'YE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi ile neler alınabilir?

60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.