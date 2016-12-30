Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En Güzel Yeni Yıl Yılbaşı Mesajları 2017 burada! Yeni yıl mesajları ile 2017 yılbaşı mesajları ve resimli yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. Resimli yılbaşı mesajları komik ve ilginç yeni yıl kartları haberimizde. 2016 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza bir mesaj atarak bu özel günün heyecanını ve mutluluğunu paylaşabilirsiniz. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da mesaj göndererek güzel dileklerde bulunabileceğiniz yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. İşte kısa ve en güzel 2017 yılbaşı mesajları...



YILBAŞI TEBRİKLERİ MESAJLARI

Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar! 2017 Yılına girerken, sevdiklerinize ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz seçme yeni yıl mesajları burada! Yeni yılda sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. Yeni yılını kutlamak istediğiniz sevdikleriniz için whatsapp ya da facebook gibi sosyal medya hesaplarınızdan gönderebileceğiniz resimli yeni yıl mesajları için doğru yerdesiniz. İşte 2017 yılı en eğlenceli, etkileyeci, komik birbirinden güzel yeni yıl mesajları...



EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI – 2017 YILBAŞI MESAJLARI

* Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

* Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!







* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

* Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...





* Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...





* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...





* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!





* 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

* Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.







2017 EN GÜZEL YENİYIL YILBAŞI MESAJLARI



- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ



- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...



- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!



- Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.



- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!



- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2016’ya ELVEDA, 2017’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…

- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

- 2017 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.