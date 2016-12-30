Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Soma’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fuat Zabun yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde yer olmaması nedeniyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE NAMAZI KILINIRKEN OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Talihsiz adamın yakınları ve sevenleri Soma Ulu Camide kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazına katılmak için camiye geldi. Tam cenaze namazı kılınacakken cami bahçesine gelen polis ekipleri savcının talimatıyla cenazeyi otopsi için aldılar.

Yeniden Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi. Fuat Zabun’un cenazesi bu defa ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Soma İlçe Mezarlığına defnedildi.