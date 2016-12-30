Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul BEDAŞ Elektrik kesintisi! İstanbul'da BEDAŞ kesintisi, Elektirikler ne zaman gelecek? BEDAŞ internet sitesinden açıklama var. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasında dün yaşanan elektrik kesintileri bugün de devam edecek. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle dün bir çok bölgede elektrikler kesilmiş ve vatandaşlar zor durumda kalmıştı. BEDAŞ dün yaptığı açıklamada hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamadığı belirtmiş ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarını seferber ederek kesintinin giderilmesi için çalıştıklarını belirtmişti. BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre bugünde İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi devam edecek.

BEDAŞ SORGULAMA

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDIRDI

Yaşanan kesintiler nedeniyle esnaf ve vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Twitter, facebook gibi sosyal mecralardan çok sayıda mesaj paylaşılıyor. Bazı vatandaşlar kısa süreli kesintiler nedeniyle ev eşyalarının bozulmasından şikayetçi. Esnaf ise çareyi jenaratörde arıyor.

ULUSAL ŞEBEKE SİSTEMİ KAYNAKLI

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ise, "Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm ekiplerimizi çalışıyor. Konunun çözümü ile ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon tarafımızca da takip edilmektedir" denildi.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI , İSTANBUL ELETİRİKLER NE ZAMAN GELECEK

Kesintiler sonrasında BEDAŞ'ın internet sitesi ve çağrı merkezi kilitlendi. Bazı ilçelerde elektrikler bir süre sonra tekrar geldi. BEDAŞ'ın Twitter konuyla ilgili olarak hesabından "Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlanacaktır" denildi.

Enerji Bakanlığından elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'daki elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır." dedi.

NERJİ BAKANLIĞI'NDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul’da bu kesintiler yaşanırken Sakarya ve Kocaeli’de de elektrikler kesildi. Enerji Bakanlığı olumsuz hava şartlarının iletim hatlarını engellediğini ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.

İstanbulda elektrik kesintileri devam edecek İstanbulda hangi ilçeler elektrik kesintisi yaşayacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre elektrik kesintisi olacak bölgeler şöyle:

"-KARAMANDERE

Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08: 00-16: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4468-23580-23540)

-KİREÇBURNU

Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09: 00-13: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4542-4509)

-AYAZAĞA

Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13: 00-16: 30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4543-4488)

-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN

Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09: 00-17: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4550-496)

-TERAZİDERE

Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09: 00-16: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4561-8891)

-FEVZİ ÇAKMAK

Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09: 00-13: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4617-11573)

-ORHAN GAZİ

Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23: 30-08: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4642-21867 TM )

-ATATÜRK

Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09: 00-20: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4643-21467-DP 1)

-BEYLİKDÜZÜOSB

Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15: 00-19: 00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4645-21473)"

AYEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bugün Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kesintilerle ilgili açıklama ise İstanbul Anadolu Yakası Elektirik Dağıtım Şirketi'nden (AYEDAŞ) geldi. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintileriyle ilgili yayımlanan duyuruda; "İstanbul Anadolu Yakası genelinde Ulusal Şebeke Sistemi Kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şebekemizden kaynaklanmayan konunun çözümü için ilgili kurum ce kuruluşlarla koordinasyonu yakından takip ediyoruz. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ANLIK KESTİNLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

30 - 31 Aralık kesintileri için duyurular, BEDAŞ üzerinden yapılmıştı ancak dün pek çok bölgede anlık elektrik kesintileri olması İstanbullular arasında kriz yaşattı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Anlık kesintilerin nedenine yönelik açıklama BEDAŞ ve Enerji Bakanlığı'ndan geldi.



ENERJİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Enerji Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan son açıklama ise şöyle:

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşanmış, kesinti meydana gelmiştir. Anadolu’dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul’a, Çanakkale Boğazı deniz altından geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlanmaktadır.

Kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları olumsuz etkilemektedir.

Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmemektedir.

Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, 21:50 itibari ile İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcanmaktadır. Gece boyu ve yarın tüm ekiplerimiz, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.