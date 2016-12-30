Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları, tam sıralı liste ve amorti, hangi numaralara çıktı ve Milli Piyango kazanan bilet sorgula ile ilgili öğrenmek istediğiniz detaylar, 2017 Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz, haberimizde olacak. Yeni yılda 60 milyon TL olan büyük ödül için milyonlarca insan, 2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları'na kilitlenmiş durumda. Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango amorti numaraları için öğrenmek istediğiniz tüm detayları, sizler için paylaşacağız... İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

2017'ye artık sayılı zamanlar kala, vatandaşlar büyük ödül olan 60 milyon TL hayali ile Milli Piyango biletlerini almaya devam ediyor. Türkiye 1 Ocak 2017 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları'nı sabırsızlık içinde bekliyor. 2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları Türkiye Gazetesi'nde yayınlanacak. MPI sorgulama sistemi ile biletinize ne kadar ikramiye çıktığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. İşte MPI sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

60 MİLYON TL'LİK UMUT KUYRUĞU

2017 ​Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi olan 60 milyon TL’yi kazanmak isteyen vatandaşlar, İstanbul Eminönü’ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak. Akşam üzeri yapılacak açıklamlar ile birlikte sitemizden biletinizi sorgulayabileceksiniz... Milli Piyango yılbaşı sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları turkiyegazetesi.com.tr'de sizlerle olacak.

2017 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sonuçları listesi açıklanır açıklanmaz bu sayfada sizlerle olacak. Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2016 tarihli çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyesi bakalım hangi bilete vuracak.

Son 10 yılda 375 milyon dağıtılan büyük ikramiye bu yıl hangi talihlilere çıkacak? Bu soru 31 Aralık Cumartesi gecesi cevabını bulacak. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek.

1 OCAK 2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TÜRKİYE GAZETESİ'NDE

1 0cak 2017 Milli Pİyango çekiliş sonuçlarını turkiyegazetesi.com.tr'den en doğru şekilde öğrenebileceksiniz. Tek tek kazandıran numaralara bakmak yerine MPI sorgulama sistemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi öğrenebilirsiniz.

NOT: Üst taraftan canlı olarak sorgulama yapabileceğiniz gibi, Milli Piyango Sonuçları sayfamıza giderek de bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

​MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Senenin son haftalarına kalmadan yediden yetmişe herkesin satın alıp tükettiği Milli Piyango bileti, bu sene 60 milyon TL veriyor. 2017 yılbaşı özel çekilişi sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından şanslı kişiler hayatlarını değiştirecek bu paranın sahibi olacak. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilecek?

Eskiden bu sorunun tek bir yanıtı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak tam bir işkenceydi. Ancak günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama oldukça kolay. Hem internetten hem de telefonla Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve Milli Piyango bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyorum:

MİLLİ PİYANGO TELEFONLA BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı’nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66

Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1’i tuşluyorsunuz.

Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.

0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1’e basarak tekrar girme şansınız var)

Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.

Girdiğiniz numaranın onayı için 0’ı tuşlamanız isteniyor.

Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.

Eğer birden fazla bilet satın aldıysanız 1’i tuşluyorsunuz. Başka bir çekiliş tarihine ait bileti kontrol etmek isterseniz 2’yi tuşluyorsunuz. 9’u tuşlayarak ta Milli Piyango ikramiye bilgi hattından çıkıyorsunuz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Uzun atlattığımıza bakmayın aslında Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını telefonla öğrenmek için yapmanız gerekenler çok basit. 0312 alan koduyla 285 90 66’yı arayın. 1’e basın. Çekiliş tarihini girin. 0’a basın. Bilet numarasını girin. 0’a basın. Sonucu öğrenin.

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.

60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor. Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor. 60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.