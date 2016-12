Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. 31 Aralık 2016 akşamı nefesler tutulmuş şekilde 19:30'dan sonra çekiliş başlayacak saatler 23:30 gösterdiği an 2017 yılının talihlisi 60 milyonluk büyük ikramiye çekilişi yapılacak.Açıklamaların ardından sitemizden biletinizi sorgulayabilirsiniz...Milli Piyango yılbaşı sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları 2017 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sonuçları listesi açıklandığı an haberimizde olacak.60 milyon liralık dev ikramiye hangi bilete vuracak.MPİ sorgula tıkla öğren.Milli piyango çekiliş sonuçlarını canlı izlemek an be an haberimizi takip etmeniz yeterli.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.



Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek.



Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.



Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?



10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.



SON 5 YILDA MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 25 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan amorti rakamları:



31 Aralık 2011 yılbaşı çekilişi: 3 , 9

31 Aralık 2012 yılbaşı çekilişi: 2 , 7

31 Aralık 2013 yılbaşı çekilişi: 0 , 8

31 Aralık 2014 yılbaşı çekilişi: 2 , 6

31 Aralık 2015 yılbaşı çekilişi: 2 , 8

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2017 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?



2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saat 19.00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise millipiyango.gov.tr üzerinden belirtilen yayın akışına göre çekiliş saati 230.30-23.45 aralığıdır.



Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi Canlı Yayın Akış Planı:



1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ



Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı. Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi (2016) sonuçlarını telefon üzerinden nasıl öğrenebilirim?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Geçen yılın 55 milyon ikramiyeli biletleri çekilişe on gün kala bitmişti. Bayiler ve bilet satıcıları, vatandaşları elini çabuk tutmaları konusunda uyarıyor.