Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango'da kazanan ilk numaralar belli oldu. 2017 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sonuçları listesi açıklanır açıklanmaz bu sayfada sizlerle olacak. Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2016 tarihli çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye hangi bilete vuracak merak konusu. 60 Milyon TL olan büyük ödül, 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz sahibini bulacak. Yeni yılda büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? MPİ Bilet sorgula, Milli Piyango çekiliş sorgulama ekranı vb aramalarınız detayları burada. Yeni yıla artık saatler kala vatandaşlar zengin olma hayali ile Milli Piyango biletlerini almaya devam ediyor. Türkiye 1 Ocak 2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları'na yoğunlaşmış durumda. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları sitemizde yayımlanacak. MPI sorgulama sistemi ile biletinize ne kadar ikramiye çıktığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. İşte MPI sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN İLK NUMARALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango 100 bin liralık ikramiye bilet çekilişi açıklandı. Çeyrek bilete çıkan 100 bin liralık ikramiye, 2 İstanbul ve bir İskenderun'a çıktı.

100 bin liralık ikramiyeye çıkan numaralar aşağıda yer almaktadır.

3044608, 2948808, 6579442

OCAK 2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK

31 Aralık 2016 Milli Pİyango çekiliş sonuçlarını turkiyegazetesi.com.tr'den doğru şekilde öğrenebileceksiniz. Tek tek kazandıran numaralara bakmak yerine MPI sorgulama sistemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi öğrenmek çok kolay.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği dev ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı günü geldi çattı. 31 Aralık 2016 yılbaşı gecesi Milli Piyango'dan çıkacak ikramiye ile hayatınız değişebilir. Sizde sitemiz aracılığıyla MP bileti sorgula, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı, amorti çıktı mı, amorti rakamları hangisi, milli Piyango bilet sorgulama için tıklayınız ve piyango bilet sorgulama yapınız... http://www.millipiyango.gov.tr/

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla veriliyor.

MP ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak, saat 19:30'dan sonra çekiliş başlayacak ve gece 23:30'da 60 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Akşam üzeri yapılacak açıklamlar ile birlikte sitemizden biletinizi sorgulayabileceksiniz...Milli Piyango yılbaşı sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları turkiyegazetesi.com.tr'de sizlerle olacak.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.

60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor.

60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.