Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren kar, kenti beyaza bürüdü. Sabah yola çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşarken beyaz örtü kentte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Çanakkale genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi. 