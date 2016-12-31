Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren kar, kenti beyaza bürüdü. Sabah yola çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşarken beyaz örtü kentte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Çanakkale genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.
Çanakkale'de kar yağışı
31.12.2016 - 12:39 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de dün gece başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Etiketler : çanakkale,kar yağışı,
433967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/433967.aspx
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