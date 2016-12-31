Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. 2017 Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve ikramiye kazanan numaralar belli olduğu an, haberimizde yer alacak. Acaba bu yıl hangi talihli 2017 Milli Piyango çekilişi sonuçları belli olur olmaz yeni yıla zengin olarak girecek? Milli Piyango amorti vuran numaralar hangileri? Milli Piyango amorti vuran sayılar neler? Milli Piyango çekiliş sonuçları, şüphe yok ki Türkiye'deki bütün vatandaşlar tarafından merak içinde bekleniyor. Bu yıl Milli Piyango talihlisi hangi ile çıkacak? sorularının yanı sıra, bir de ''60 Milyon bana çıkmadı. Biletime amorti vurdu mu?'' sorularını arayanlar için sizler için hazırladığımız bu haberi dakika dakika takip etmeniz yeterlidir. İşte 2017 Milli Piyango amorti kazanan biletler ile ilgili detaylar...

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN İLK NUMARALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango 100 bin liralık ikramiye bilet çekilişi açıklandı. Çeyrek bilete çıkan 100 bin liralık ikramiye, 2 İstanbul ve bir İskenderun'a çıktı.

100 bin liralık ikramiyeye çıkan numaralar aşağıda yer almaktadır.

3044608, 2948808, 6579442

YIRTILMIŞ BİLETLERE ÖDEME YAPILIR MI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tamamlanmasının ardından biletlerine ikramiye isabet eden vatandaşlar, bu ikramiyeleri nasıl tahsil edebileceklerini merak etmeye başladı. Ellerindeki biletin başına talihsiz olaylar gelen ikramiye sahipleri ise bu biletin tahsil edilip edilmeyeceğini araştırdı. Konuyla ilgili resmi İnternet sitesi üzerinden bilgilendirme yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ), bilete ikramiye ödenebilmesi için gerekli koşulları sıraladı. İşte, tahrip olmuş biletlere ikramiye ödenebilmesi için MPİ'nin sıraladığı koşullar;

-İkramiye almayı hak eden biletin, çekiliş tarihi, ikramiye seri numarası, fiyat ve küpür dahil kendisini gösterir nitelikte olması hali,

-Yukarıdaki koşulları taşıyan biletlerden, ikramiye numaraları dışında kalan yerleri yırtılmış ya da kopmuş olan ve bu kopan parçaları hala bulunan biletlere, MPİ veya satış merkezleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ikramiye ödemesi yapılabilecek. Ayrıca, idarenin açıkladığı şartlar doğrultusunda 'ödendi damgası' sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmeyecek.

MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON 950 BİN 269 TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2017 yılı için Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyesi 60 milyon lira oldu. Tam bilet ile büyük ikramiyeyi kazanan kişi 60 milyon liranın sahibi olacak. Yarım biletle kazanan 30, çeyrek biletle kazanan ise 15 milyon lirayı hak edecek.

Milli Piyango İdaresi'nden alınan güncel bilgide ise 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşına özel bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanamayanlar da üzülmeyecek. 2017 yılbaşı özel milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin dışında 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık kazanma şansı da var.

2017 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında toplam olarak ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olarak hesaplandı.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 MİLYONLUK İKRAMİYE

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

60 MİLYON TL İLE NELER YAPILIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO'DA BUGÜNE KADAR ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

İstatistiklere göre bu zamana kadar çıkan rakamlar: 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Milli Piyango sonuçlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. Milli Piyango sonuçları ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda ve özel günlerde yapılır. En büyük ikramiyeyi yılbaşında vermekterdir. Milli Piyango sonuçlarına göre biletine ikramiye kazanan vatandaşlar son üç rakama kadar olan ikramiyeleri bayilerden alabilirler. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Milli Piyango sonuçlarında ikramiye kazananlar bir yıl içerisinde bu parayı almak zorundular aksi halde zamanaşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz. Milli Piyango da dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise ikramiye gören biletin zarar görmemesidir. İkramiye vuran bilete ödeme yapılabilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek bir durumda olması gerekmektedir.İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA NASIL TEMİN EDİLECEK?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Çekilişte şansını artırmak isteyenin en çok rağbet göstereceği numara 3 olmalı. Son 47 yılda kazanan numaralarda en çok bulunan rakam 3... 47 yılda kazanan biletlerde tam 43 kez 3 rakamı çıkmış. Onu takip eden şanslı rakamlar ise 35 kez kazanan bilette gözüken 8 ve 0. İstatistiki olarak şansını artırmak isteyenlerin biletlerinde bol bol bulunması gereken numaralar 3, 8 ve 0.

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇİFT RAKAM

Halk arasında özellikle dikkat edilen bir diğer nokta da biletin hangi rakamla bittiği. Genelde herkesin uğurlu rakamları vardır fakat toplumun bir kısmı da biletlerin tek ya da çift rakamla bittiğine dikkat eder. Bu kişilerin bu istatistiği okumasında fayda var. Yine son 47 yılın 27'sinde kazanan biletler çift rakamla bitmiş. Bunlar arasında 0'la bitenler de var. Zira matematik kurallarına göre 0 da bir çift sayı. Tek sayıyla biten piyango biletlerin kazandığı yıl sayısı ise sadece 20.

ÇEYREK BİLETE İKRAMİYE DAHA ÇOK ÇIKTI

Şimdi gelelim halk arasında en çok dikkat edilen konuya... Çeyrek mi, yarım mı yoksa tam mı? Çoğu kişi ucuz olmasından dolayı çeyrek bileti tercih eder. Bunun nedeni de genellikle bu biletlerin ucuz olmasıdır. Fakat bunu yaparken insanlar aslında kazanma şanslarını da artırıyor. Son 23 yıllık dönemdeki yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye, en fazla çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye tam 19 kez çeyrek bilete, 3 kez yarım bilete, 1 kez de tam bilete çıktı.

Milli Piyango 'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri?

İşte en çok çıkan rakamlar;

3 RAKAMI..................12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI ...................6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

EN ŞANSLI İL İSTANBUL

Peki kazanma şansını artırmak için bileti nereden almalı? Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak Türkiye'de en çok biletin satıldığı şehir tabii ki İstanbul. İstanbul'un bir diğer önemi de en şanslı şehir olması. Milli Piyango İdaresi'nin son 23 yıldaki çekilişlerinde, 83 kişi büyük ikramiye kazandı. Bu büyük ikramiyelerin 32'si İstanbul'a çıkarken, devam eden yıllar içinde İstanbul'u 12 ikramiye ile Ankara, 6 ikramiye ile Adana, 4 ikramiye ile Mersin, 4 ikramiye ile İzmir izliyor.

MİLLİ PİYANGO TALİHLİLERİNİN TALİHSİZLİĞİ

Peki hayaller kurduran yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini kazansanız ne olur? Büyük ikramiye ile birlikte para sıkıntınızın biteceğini düşünüyorsanız ibretlik vakalara bakmanızı öneririz. İşte yılbaşı büyük ikramiyesini kazananan 'talihlilerin' yaşadığı talihsizlikler;

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİNİ KAZANDI AMA...

53 yaşındaki Mustafa Savgan çiçekçi bir kadının kendisine verdiği 2 lira ile piyango bileti alıyor. Savgan bu biletle 1978 yılında 10 bin lira ikramiye kazanıyor. Savgan, parayı bulunca eşinden ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor.

150 MEMURUN MAAŞINI 2 AYDA YEDİM

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan Savgan'ın ikramiye kazandıktan sonra hayatında gelişen olayları kendi ağzından okuyalım: “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim, evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul’a döndüm. Yıl 1985'ti. Cağaloğlu’nda bir handa hem gece bekçiliği, hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor. Hayatımda biri yok, sevgisizim ama huzurluyum”

4 KEZ KAZANDI AMA HEPSİ GİTTİ

Mustafa Savgan hakkında "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel bile çekildi. Neden mi? Çünkü kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.

YILBAŞI BİLETİ ZENGİNİ ŞİMDİ YEŞİL KARTLI

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun hayatı da para yüzünden tepe taklak oldu.

Bir anda zengin olan Sarıoğlu, köyünde bir ev yaptı ancak, zamanla parası kalmayınca ona komşuları bakmaya başladı.

YOKSULLUK İÇİNDE DONARAK ÖLDÜ

Yeşil kart sahibi Sarıoğlu, devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken kısa bir süre sonra evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu’nun Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside donarak öldüğü belirlendi.

KIZI KAÇTI EŞİ TERK ETTİ

1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı ise ancak 3 sene sürebilmiş. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etmiş. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti.

4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu.” diyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIĞINA BİN PİŞMAN

Edirne’de 11 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanan Ayhan Yalçınkaya, zengin olduktan sonra bıraktığı memurluğuna dönmeye çalışıyor. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğini ve Milli Piyango bileti aldığı için pişman olduğunu söylüyor.

YILBAŞI İKRAMİYE SEFASI BATIRDI

Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar da piyangozedelerden. Kendisine 90'lı yılların başında Milli Piyango’dan o zamanın parasıyla 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, kendisine bir şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları kendi ağzıyla şöyle özetledi:

“Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin ahı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.” Şimdi işsiz olan ve emekliliğinin planlarını yapan Çınar, artık Milli Piyango bileti satın almıyor.

YILBAŞI İKRAMİYESİ TALİHLİSİ KENDİNİ ASTI

Son olarak yakın dönemden bir hikayeye göz atalım. Erzurumlu Ahmet Bayram'ın hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası Bayram, hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4'te biri olan 1 milyon 250 bin TL'sini aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına veren Ahmet Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da bir çocuk bekleyen Bayram, bir akşam saatinde eski eşinin yaşadığı Pendik'teki eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek, eski eşinden, üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satarak parasını vermesini isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Bir gece banyoya giren Bayram'dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Ahmet Bayram kendi canına kıymıştı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI OĞLU ÖLDÜ

Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı da para yüzünden felaket yaşayanlardan biri... 1996’da oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyor.

Oğlunu kaybettikten sonra bir daha bilet almamaya karar veren talihli, kendisine çıkan paranın hayırlı olmadığını dile getiriyor. Kazandığı ikramiyeyle emlak işine giren Postacı, bir süre sonra iflas etmiş.

YUVAM DAĞILDI EŞİM TERKETTİ

İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan Postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyor. Postacı, “Para mutluluk getirmiyor, yuvam dağıldı, toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Şimdi bir otomobilim, evim ve emekli maaşım var. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı.” diyor.

AMORTİ NE DEMEK?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sıkça duyarız. Peki amorti ne demek? Fransızca kökenli bir kelime olan “amorti” ekonomi terimi olarak “Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil” anlamına gelmektedir. Peki Amorti kelimesinin Milli Piyango ile ne ilgilisi var. Amorti Piyangoda bilet değeridir. Yani piyango biletinize amorti çıkarsa (biletteki numaraların sonuncusuna bakılır) bilete ödediğiniz parayı geri alırsınız. Yani bilet parasını amorti etmiş olursunuz.

GOOGLE'DAN YILBAŞI DOODLE'I

Google yılbaşını Doodle ile kutladı. 2017’ye artık geri sayım başlamışken, özel günler Doodle çeşitleriyle adından söz ettiren Google 2017 yılbaşı için bir Doodle hazırladı. Yeni yıl için hazırlanan Google Doodle esprili bir dille yeni yılı kutluyor. Yılbaşı için tüm dünya geri sayıma girerken, Google da hazırladığı Doodle ile saat 12’ye dakikalar kalmış bir saati gösteriyor ve bunun için sabırsızlanan figürleri konu ediniyor.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Türkiye dâhil, dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak kutlanır. (İsa'nın doğum günü 7 Ocak) Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.