Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları belli oldu. Her hafta düzenlenen ve ikramiyesiyle bir çok insanın yüzünü güldüren Sayısal Loto belli oldu. ''Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto numaraları açıklandı mı? Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler? Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri? Sayısal Loto hangi ile çıktı? Sayısal Loto devretti mi?'' gibi öğrenmek istediğiniz detayları sizler için hazırladığımız, ''31 Aralık 2016 Sayısal Loto Sonuçları - SAYISAL SONUÇLARI'' başlıklı haberden öğrenebilirsiniz... İşte Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

İşte Bu Haftaki Sonuçlar

Geçen Haftaki Sonuçlar

6 bilen kişi sayısı :1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.613.203,24 TL

5 bilen kişi sayısı :82 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:8.285,55 TL

4 bilen kişi sayısı :5.988 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:85,85 TL

3 bilen kişi sayısı :117.916 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,20 TL

24 ARALIK 2016 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1050. haftanın kazandıran numaraları; 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 613 bin 203 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira yirmişer kuruş ikramiye alacaklar.

Sayısal Loto 31 Aralık çekilişi sonuçları açıklandı mı. Milli Piyango İdaresi tarafından kazandıran numaralar belirlendi. Sayısal Loto bu hafta ne kadar kazandırdı. İşte Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.