Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında bir İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri Bakanlıı yaptığı açıklamada saldırıda 19 yaşındaki Leanne Nasser'in öldüğü belirtildi.

İstanbul'un gözde gece kulüplerinden Reina'ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Saldırıda yabancı uyruklu kişiler de can verdi.

İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Ünlü eğlence merkezi Reina'ya yapılan alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de belli olmaya başladı. Adli Tıp'tan alınan bilgiye göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak)