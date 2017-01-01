Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde imamlık yapan Resul Kurnaz'dan haber alamayan cami cemaati evine gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kapı dışarıdan açılarak içeri girildi. Kurnaz, odasında ölü bulundu. Kurnaz'ın odadaki sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.