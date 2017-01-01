Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.
İşte Ortaköy'de katliam yapan teröristin fotoğrafı
01.01.2017 - 20:25 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy saldırısını yapan teröristin DAEŞ'in 'Türkistan Tugayları'na bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte o hainin fotoğrafları...
Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler : ortaköy,ortaköy saldırısı,daeş,
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