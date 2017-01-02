Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Terzi yamağı" lakabıyla tanınan ünlü modacı Barbaros Şansal, Reina saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

KKTC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Reina saldırısı sonrası Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

GÖZALTINA ALINIP İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL'LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

KKTC'den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı bulunan Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.