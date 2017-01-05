İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.
Dün gece İstanbul'daki hastanelerin acil servisleri doldu taştı...
05.01.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da hastanelerin acil servisleri soğuk havanın iyice etkisini göstermesiyle birlikte yaşanan grip salgını nedeniyle doldu taştı.
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.
Etiketler : istanbul,acil servis,
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