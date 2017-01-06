Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerini azaltma kararı aldığı ve bu kapsamda Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağı bildirildi.

ASKERİ GÜÇLERİNİ AZALTIYORLAR

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını açıkladı. Gerasimov, bu kapsamda ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin bölgeden ayrılacağını ifade etti.

PUTİN İSTEMİŞTİ

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu 2 ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.