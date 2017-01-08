Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa’yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

AB PARÇALANAMAZ BİR BÜTÜN DEĞİL

Sigmar Gabriel muhafazakarların yatırımdan çok mali disipline önem vermesinin Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin başa gelmesinde etkili olduğunu açıklarken, artık AB’nin parçalanamaz bir bütün olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

AB'NİN DAĞILMA İHTİMALİ UFUKTA BELİRDİ

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Almanya'nın Euro bölgesinde kemer sıkma politikaları konusundaki ısrarının, Avrupa'yı her zamankinden daha fazla bölüşmüş hale getirdiğini ve Avrupa Birliği’nin dağılma ihtimalinin ufukta belirdiğini açıkladı.