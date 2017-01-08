Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, okullarda kar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili hakkında henüz açıklama yapmadı. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor. 'İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusu geldi. Öğrenci ve veliler İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Twiter hesabından gelicek kar tatili açıklamasını bekliyor. İstanbul'da Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı -6'ya kadar düşerken ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tuzlama ve yol açma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Cuma akşamı paşlayan ve cumartesi gün boyu süren kar İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü TEM otoyolunda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakıp gitti. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda Tuzlama çalışması yaptı. Cuma günü iş çıkışı evlerine gitmek isteyenler saatlerde yollarda kaldı. Adeta kabusu yaşadılar. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul’da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek.



İSTANBUL'DA YARIN (09 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbullular yoğun kar yağışından sonra gözlerini Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Yoğun kar yağışının etkisini arttırması halinde okulların tatil edileceği düşünülüyor. Valilik henüz açıklama hapmadı.İstanbullular dün cuma akşamı başlayan ve bugün etkisin yitiren yoğun kar yağışının ardından gözler ilk işi günü olan Pazartesi'ye çevrildi. Ana yollar açık olmasına rağmen birçok ilçede ara yollar halen karla kaplı. Şimdi herkes pazartesi okulların taitil olup olmadğı sorusunu soruyor. Binlerce öğrenci ve velinin gözü İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasında. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağdırıyor.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK, OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı ne kadar sürecek, 09 Ocak 2017 tarihinde okullar tatil olacak mı en çok merak ettiği soru oldu... Her ne kadar İstanbul Valiliği'nden okul tatili hakkında bir açıklama yapılmasa da meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: HAVA SICAKLIĞI KUZEY VE İÇ KESİMLERDE 6-12 DERECE AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 12

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bursa'da kar sonrası son durum ne? Okullar yarın tail edilecek mi? Son dakika Bursa haberleri burada...Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açtı. Karla mücadele tüm hızıyla devam ediyoryen öğrencilerin akıllarında ise tek bir soru var Bursa'da 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı ve Bursa'da yaşanan son dakika gelişmeleri. Toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmalarında ekipler dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapanması yüzünden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.

VE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetre olarak ölçüldü. AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son yağışların ardından ''Oteller Bölgesi''nde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye çıktı.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının 13 Ocak Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.Özellikle karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Bursa-Uludağ Karayolu'nun 10 ve 18'inci kilometrelerinde jandarma ekipleri yollardaki buzlanma dolayısıyla zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.Öte yandan, kar yağışının aralıklarda devam ettiği ve yer yer sisin etkili olduğu Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle gelen çok sayıda günübirlikçi ile yerli ve yabancı turist, karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı.

ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



MALATYA ADIYAMAN VE ELAZIĞ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ANTALYA İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji, Antalya için buzlanma, don ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor.

Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden 3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı tahmin ediliyor.



İBB'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin personelle görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Gece de aralıklarla devam eden ve bölgesel olarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluk yaşatmadı. İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapılırken, karayollarının tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi.

Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekiplerince de gece saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanıldı. Öte yandan 723 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.

Metro ve tramvay hatları 24 saat kesintisiz hizmet verdi.

Gece boyunca, ilgili ekipler üst geçit, meydan ve otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki metro ve tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına da ek seferler konuldu.

Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde aralıklarla devam ediyor.