Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski futbolcusu Carl Medjani ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavili takımın KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani’ nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”
Medjani ile görüşmeler başladı
11.01.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, eski futbolcusu Carl Medjani ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Etiketler : Trabzonspor,
437003 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/437003.aspx
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