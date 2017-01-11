Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski futbolcusu Carl Medjani ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavili takımın KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani’ nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”