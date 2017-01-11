Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer iddiaların Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü belirterek, görev süresi biten Beyaz Saray yönetiminin giderken iki ülke ilişkilerini bozuk şekilde bırakma histerisi içerisinde olduğunu kaydetti.

Peskov, "İlgili açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Kremlin'in elinde Trump'la ilgili hassas bilgiler yok." dedi.

Amerikan istihbarat birimleri, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunmuştu.

Raporda, Rusya'nın Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı ve Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiaları da yer almıştı.