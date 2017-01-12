Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT HABER'de ekonomi gündemini değerlendirdi.

Yiğit Bulut, ibretle okunması gereken bir yazı gördüğünü vurgulayarak, Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam'ın yazısının sonundaki şu kısmı okudu:

"Ekonomideki olumsuzluklarda geri dönüş için artık anayasa teklifinin geri çekilmesi, olağanüstü halin kaldırılması, Batı ile ittifakın tartışılır olmaktan çıkarılması gibi, çok radikal siyasi kararlara ihtiyaç var. Bunlar yapılabilir mi, sizce?"

"BU SATIRLAR ARKADAŞIN DEĞİL ALMANYA'NIN"

Devamında "Bu yazıdaki satırlar arkadaşın satırları değil. Açık konuşalım. Bu gazetenin gerçek sahibi Almanya" diyen Yiğit Bulut devamında şunları söyledi:

"ALMANYA DİYOR Kİ TÜRKİYE'YE.."

"Almanya diyor ki Türkiye'ye. Senin piyasalarında Euro ve Dolar'ı speküle mi ediyorlar. Zaten bir kısmını ben yapıyorum. Bunun durmasını mı istiyorsun. Bir Anayasa teklifini geri çek. İki OHAL'i kaldır. Üç Batı'yla ittifakın tartışılır olmaktan çıkarılması için adım at. Yani Batı'ya eskisi gibi biat et. İstediğimiz zaman kafanı taştan taşa vuralım. Sen sesini çıkarma eskisi gibi. PKK'yı AP'de barındıralım. Sen hiç sesini çıkarma. Bu yazı da bir darbe bildirisidir"