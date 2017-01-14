Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, 15 Temmuz'da Türk halkının çıplak elleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain girişimine engel olduğunu belirterek, Türk halkının bu mücadelesini bütün coğrafyalarda anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Boynukalın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen "15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi" konulu panelde konuştu.

Merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in mücadelesi ve eserlerinin Türk toplumu üzerinde de büyük bir etkisi olduğuna işaret eden Boynukalın, "İzetbegoviç'in Bosna Hersek'in yolunu aydınlattığı ve aydınlatmaya devam ettiği aşikar." diye konuştu.

15 Temmuz'da Türk halkının çıplak elleriyle FETÖ'nün hain girişimine engel olduğunu anımsatan Boynukalın, "Türk halkının bu mücadelesini bütün coğrafyalarda anlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Boynukalın, Türkiye'nin sadece FETÖ ile değil, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'la da mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Panel kapsamında ayrıca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin şiir dinletisi de düzenlenirken, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" de açıldı.