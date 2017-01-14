Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Ocak 2017 Sayısal Loto sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak. 3 haftadır devreden Sayısal Loto, bu hafta talihlisini arıyor. 14 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını milyonlar büyük umut içinde bekliyor. Büyük ikramiye bu hafta talihlisini bulursa, şüphe yok ki yüzleri güldürecek. 14 Ocak 2017 Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz bu haberin içinde yer alacak. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için haberimize göz atmanız yeterlidir... İşte Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO 14 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT 21:30'DA BELLİ OLACAK VE SONUÇLAR ANINDA SAYFAMIZDA YAYINDA OLACAKTIR... TAKİPTE KALINIZ...

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İŞTE SAYISAL LOTO 07 OCAK (geçen hafta) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

08 09 14 20 38 44

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.