Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Genel Kurulu’ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı’nın İstanbul’da özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti.

YOĞUN BAKIMDA

Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Sancaklı’yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. VİP’den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı aracından inip koşarak hastaneye girdi.

BAŞBAKAN, BAHÇELİ'DEN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek son durum hakkında bilgi aldı.

Saffet Sancaklı eşinin kaldırıldığı hastaneye geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı hastaneye geldi. Anayasa görüşmeleri değişikliği için Mecliste bulunduğu sırada eşinin intihar girişimi haberini alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başbakanlık tarafından tahsis edilen özel bir jetle İstanbul’a gelmişti. Atatürk Havalimanından ayrılan Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı Beylikdüzü’ndeki özel hastaneye geldi. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye giriş yaptı.