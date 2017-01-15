Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturma çerçevesinde örgütün Fuat Avni isimli sosyal medya hesabının kim tarafından ve nasıl kurulduğu da deşifre edildi. "Muhammed Said Solak" ismiyle kurulan hesabı incelemeye alan savcılık, Solak'ın 2012'de mahkeme kararıyla ismini Said Sefa yapan, FETÖ'cü 'Haberdar' sitesinin Yayın Yönetmeni Said Sefa olduğunu tespit etti.



ÖRGÜTÜN ANONİM HESABI OLDU



Hesabın 14 Şubat 2014'te fuatavni'ye dönüştürüldüğü anlaşıldı. Said Sefa'nın "fuatavni" haberini ilk yapan 'merkürhaber' sitesinde de yazar olarak görüldüğü ve sitede bu hesabın tanıtılmasını sağladığı da belirlendi. Savcılık, Fuat Avni hesabında kullanılan yazım dilini bilirkişi uzmanlarına da inceletti. Uzmanlar, "Korkma titre" ve "Kaybedenlerdensiniz" ifadelerinin, Sefa'nın yazım diline uyduğunu belirledi. Savcılığın tespitlerine göre; Fuatavni isimli adres açıldıktan sonra örgütün anonim hesabı haline geldi ve şifresi örgütün önemli isimleri ile paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturmada Said Sefa'nın yanı sıra birlikte çalıştığı Davut Aydın isimli kişi de şüpheli oldu. Soruşturma kapsamında FETÖ adına gerek basında gerekse de sosyal medyada faaliyet yürüten 25'i tutuklu toplam 29 şüpheli hakkında iddianame yazıldı.

Kaynak: Sabah