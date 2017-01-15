Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta, ülkenin ilk şehir hastanesi tamamlandı. Yozgat Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Hastanede, mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire bulunuyor. Ayrıca yeni hastane için mecburi hizmetten ataması yapılan 35 doktorun, kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.

'YOZGAT'I DEĞİL BÖLGEYİ İLGİLENDİRİYOR'

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 475 yataklı şehir hastanesinin 16 ayda tamamlandığını belirtti. Hastanenin sadece Yozgat'a değil bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Yurtnaç, şehir hastanesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına işaret etti. Şehir hastanesinin Yozgat'a ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katkı sağlayacağına değinen Yurtnaç, "Hastanemiz, havaalanının Yozgat'a açılmasıyla birlikte, İnşaallah sağlık turizmini de açacak. Yurt dışından Yozgat'a hasta da gelecek. Hem Yozgat'taki hem Sorgun'daki hastane, Türkiye'de sağlıkta hizmet kalitesinin arttığının bir göstergesidir. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.