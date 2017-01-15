Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyen'de askeri bir kontrol noktasını hedef alan saldırı sonucu 4 asker hayatı kaybetti, 2 asker ise yaralandı.



Yerel kaynaklar, saldırıyı El-Kaide unsurlarının RPG tipi roketler ve tüfeklerle düzenlediği bilgisini verdi. Kaynaklar, saldırıda bir askeri aracın da imha edildiğini kaydetti.