Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırma yapan oyunun yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik'in yaptığı Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı ve 81 ilde sahnelenmesi hedeflenen "Kazasız Kul Olmaz" adlı tiyatro oyunu Yılın En Duyarlı Firması SİNBO'ya layık gördü.



"ÇOK DEĞERLİ VE FARKLI BİR ÇALIŞMA"



Ödülü alan Sinbo adına Sn Gürhan GULLE şu ifadeleri kullandı:



"Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun trafik ve iş kazaları alakalı sorunlarını sahnede izlemeleri çocuklar ve yetişkinlerin gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu itibarla, KAZASIZ KUL OLMAZ adlı çalışmayı çok değerli ve farklı gördük. Bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize" dedi.



KAZALARDA DÜNYADA 1. SIRADAYIZ



Kazalarda dünya genelinde 3. Avrupa'da ise 1. Sıradayız. Dünya genelinde sadece 1 yılda 1.6 Milyon insan yaşamını yitirmektedir. Bu kayıplar ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyokültürel anlamda kayıplara neden olmaktadır.



SEYİRCİLER EMNİYET KEMERİ TAKIYOR



Dünyada bir ilke imza attılar; Koltuklarda özel olarak emniyet kemeri tasarlandı. Anons geldikten sonra seyirciler emniyet kemerlerini takıyor ve kemer takılmadan oyun başlamıyor. Konukların çocuklarıyla ilk defa böyle yararlı bir etkinlikte bulunmalarından çok memnun olduklarını bu tarz projelerin çoğalmasını ifade ettiler.Kazasız Kul Olmaz oyununu yazan ve yöneten Zahrettin Çelik ise; "Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluş farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan “Sinbo küçük ev aletleri “Kazaların azalması için destek oldular. Bizim için bu destekler çok önemlidir.. Kurum kuruluşların katkıları daha çok araştırma ve kazaların azalmasına yardımcı olacaktır. Çocuklarımıza mutlu ve yaşanacak bir dünya emanet etmek için birlikte ancak bunu başara biliriz.Biz İş sahalarında olsun,Kavşak,hastanelerde olsun araştırmalarımıza devam edeceğiz. Projeye desteklerinden ve değerli katılımlarından dolayı müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz" dedi.