Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosunda (AP) 5 yıllık yasama döneminin 2. bölümü ve 2017'nin ilk oturumu, Strazburg'da başladı. Genel Kurulda, 17 Ocak'ta yapılacak seçimde AP Başkanlığı için yarışacak adaylar resmen açıklandı.

Genel Kurulda gündemin birinci maddesi yeni başkanın seçilmesi olarak belirlendi. Görev süresi sona eren Martin Schulz'un yerine geçecek kişiyi belirleyecek başkanlık seçimi, yarın yapılacak.

BAŞKANLIK İÇİN 7 ADAY BELİRLENDİ

Genel Kurulu Başkan olarak son kez açan Schulz, başkanlık için yarışacak resmi adayları açıkladı. Buna göre başkanlık için Kuzey Yeşil Sol (GUE-NGL) grubu adına aday gösterilen İtalyan parlamenter Eleonora Forenza, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubun adına İtalyan parlamenter Gianni Pitella, Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı (Verts/ALE) adına İngiliz Jean Lambert, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) adına Belçikalı Guy Verhofstadt, Avrupa Halk Partisi (EPP) adına İtalyan Antonio Tajani, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) adına Belçikalı Helga Stevens ve Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubu tarafından Romanyalı Laurentiu Rebega AP'nin yeni başkanı olabilmek için yarışacak.

SCHULZ GENEL KURULU SON KEZ İDARE EDECEK

Oylama aynı zamanda mevcut başkan Schulz'un son kez AP Başkanı olarak Genel Kurulu idare edeceği oturum olacak. İlk turda 750 üyeli parlamentoda salt çoğunluk aranacak. Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda 2 kez daha aynı yöntemle yeni başkanı belirleme oylaması yapılacak. Gizli oylama şeklinde yapılacak seçimlerin ilk üç turunda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son tura geçilecek. Bu kez en çok oyu alan iki aday yarışacak ve seçilebilmek için basit çoğunluk aranacak. Gruplar, AP kurallarına göre ilk üç tur boyunca yeni aday gösterme veya aday değiştirme imkanına sahip olacak.

YARIŞIN TAJANİ VE PİTELLA ARASINDA GEÇMESİ BEKLENİYOR

AP kulislerinde yarışın, Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ile Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçeceği konuşuluyor.