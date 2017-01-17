Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Nasırbaht konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahran semalarında, uçuşa yasak bölgede uçan kimliği henüz bilinmeyen bir İHA ateş açılarak düşürüldü." dedi.

Nasırbaht, başkentin merkezindeki İnkılab Meydanı semalarında gerçekleşen olayla ilgili inceleme ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Hatemulenbiya Hava Operasyonları Komutanı Ali Rıza İlhami de ateş açılan aracın, uzaktan kumandalı quadcopter olduğunu ifade etti.

Olayın ardından Tahran semalarında, bir müddet savaş uçaklarının uçtuğu belirtildi.