Tahran Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Nasırbaht konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, "Tahran semalarında, uçuşa yasak bölgede uçan kimliği henüz  bilinmeyen bir İHA ateş açılarak düşürüldü." dedi.

Nasırbaht, başkentin merkezindeki İnkılab Meydanı semalarında  gerçekleşen olayla ilgili inceleme ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Hatemulenbiya Hava Operasyonları  Komutanı Ali Rıza İlhami de ateş açılan aracın, uzaktan kumandalı quadcopter  olduğunu ifade etti.

Olayın ardından Tahran semalarında, bir müddet savaş uçaklarının  uçtuğu belirtildi.