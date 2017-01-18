Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dorrian, Bağdat'tan telekonferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

Koalisyonun Suriye'de Türkiye ile günlük koordinasyon ve görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Dorrian, "Son zamanlarda Türkiye'ye ve El Bab yakınlarında destekledikleri kuvvetlere destek amaçlı birçok keşif uçuşu yaptık. El Bab civarındaki hedeflere hava saldırısı da yapmaya başladık. Bu saldırılar kente yakın düşman kuvvetlerinin ön hattına yakın unsurlarını yok etti." dedi.

Albay Dorrian, koalisyonun DEAŞ'a karşı Türkiye ile mümkün olduğunca fazla cephede beraber çalışmaya, Türk ve Amerikan askeri yetkililerinin ortak merkezlerden koordinasyon sağlamaya devam edeceğini aktardı.

- "Saldırıların ve Türkiye ile koordinasyonun sürmesini bekliyoruz"

El Bab bölgesine 4 hava saldırısı yaptıklarını dile getiren Dorrian, bu saldırıların ve Türkiye ile koordinasyonun sürmesini beklediklerini ifade etti.

Saldırılarda terör örgütü DEAŞ'a ait bir taktik birimi, bir kepçe ve zırhlı personel taşıyıcısının vurulduğu bilgisini paylaşan Dorrian, bu hedeflerin keşif uçuşlarında belirlendiğini ve vurulmasına karar verildiğini söyledi.

El Bab'da şiddetli çatışmalar yaşanmasıyla ilgili soru üzerine Dorrian, Türkiye'nin El Bab'da insanları kalkan olarak kullanmaktan çekinmeyen bir terör örgütüyle savaştığını, bu durumun da kente girmenin zaman almasına yol açtığını kaydetti.

Türk güvenlik güçlerinin kabiliyetine inancını vurgulayan Dorrian, "Tabii ki ortaklarımızın, müttefiklerimizin onlardan daha iyi olduğuna ve onlara karşı başarılı olacağına inanıyoruz ancak DEAŞ'ı yenmenin zor olması sürpriz değil. Kontrol ettikleri alanlarda savunma inşa etmek için çok fazla zamanları oldu ve tabii ki onları oralardan kazımak kolay olmayacak." diye konuştu.