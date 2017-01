Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci 20 Ocak 2017 Cuma günü yarıyıl (15 tatil) tatiline girmek için gün sayıyor. Bir yandan da takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar ve hesaplama yapmak için e-Okul'a giriyorlar. Takdir ve teşekkür hesaplama robotu haberimizde. Sınav sonuçlarını sorgulayan öğrenciler tahmini olarak takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilirler. Sizler de 2017 güncel takdir ve teşekkür hesaplamasını yapmak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. İlköğretim 4.5.6.7. ve 8. sınıflar ile 9.10.11. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler birinci yarıyıl son yazılı sınav notlarını almaya başladılar. Şimdi herkes Takdir mi yoksa Teşekkür Belgesini alacağını merak etmeye başladı bu meraklarını gidermek için linkleri sizlerle paylaşacağız.



15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamıştı. 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek olan eğitim yılının birinci kanaat dönemi 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Sömestr yarı yıl tatili 23 Ocak 2017 - 3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak.

E-OKUL İLE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İster web ortamından ister telefona indirdiğiniz uygulama üzerinden erişebileceğiniz e-okul Veli Bilgilendirme Sistemine öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası ve birkaç güvenlik sorusunu cevaplayarak giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra öğrencinin girdiği sınavın not bilgisini anında öğrenebilirsiniz.

KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?

Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp iki bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.



ORTALAMA KAÇ OLUNCA TAKTİR VEYE TEŞEKKÜR ALINIYOR?

Derslerdeki ortalama başarı puanı 80 ile 85 puan arasında olan öğrencinin Teşekkür Belgesi alması uygun görülür. Öğrencinin dersteki ortalama başarı puanı 85'ten fazla olduğunda ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır. Bu puanlardan düşük bir puana sahip olan öğrenci ya da ön şartlar olarak yukarıda sıralanan maddelerden birisine sahip olan öğrenci ise iki belgeden hiçbirini alamayacaktır.



Lisede takdir teşekkür nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir lise öğrencisinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan lise öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Ağırlıklı puan nedir?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5'tir. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır. Örnek: Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5, yıl sonu puanı ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlatım dersinin ağırlıklı puanı:5x75=375 olacaktır.

Ağırlıklı puan ortalaması nedir?

Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.