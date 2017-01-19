Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ekibi, Tanzanya’daki Türk iş adamları ve Türkiye mezunu Tanzanyalıları bir araya getirdi.

Darüsselam şehrindeki Golden Tulip Hotel’de düzenlenen akşam yemeğinde buluşan mezun ve iş adamları tanışarak ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

400’ün üzerinde Türkiye mezunu var

Yemekte söz alan YTB Afrika Uzmanı Mustafa Efe, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkileri ileri taşıyacak olan kişilerin mezunlar olduğuna işaret ederek, mezunlar arasındaki iletişim mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Tanzanya’da şu an 400’ün üzerinde Türkiye mezunu var.” diyen Efe, Türkiye’de okuduktan sonra Avrupa ve ABD’ye çalışmaya giden çok sayıda Tanzanyalının geri dönüp ülkesine katkıda bulunması için de çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye’deki hocalarımı çok özlüyorum"

Yemeğe katılan 2007 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu Salih Liku, AA muhabirine, Türkiye’de aldığı eğitim sonrasında ülkesinde programcılık yapmaya başladığını söyledi. Liku, “Şu anda Tanzanya Telekom’da programcılık yapıyorum. Özellikle Türkiye’deki hocalarımı çok özlüyorum.” dedi.

“Keşke yeniden üniversite günlerime geri dönsem"

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunu olan 38 yaşındaki Muhammed Cingo ise Türkiye’deki eğitim hayatının çok güzel geçtiğini, “Keşke yeniden üniversite günlerime geri dönsem.” sözleriyle anlattı.

Ülkesinde iletişim altyapısı inşası üzerine bir şirket kurduğunu söyleyen Cingo, aldığı eğitimle Tanzanya’da yeni bir hayat kurduğunu dile getirdi.

“Koyu bir Beşiktaşlıyım"

Öğrencilik yıllarında İstanbul Beşiktaş’ta Türk öğrencilerle birlikte aynı evde kaldığını anlatan Cingo, “Koyu bir Beşiktaşlıyım. Maçlara gitmeyi çok özledim.” dedi. Cingo hayalinin ise ilerde Türkiye’de de iş kurmak olduğunu dile getirdi.

Buluşma sonrasında Türkiye Bursları ile ilgili tanıtıma katkıda bulunmaları için mezunlara detaylı bilgi verildi.

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinden binlerce öğrenciye Türkiye’de eğitim imkanı tanıyan Türkiye Bursları’nda 2017 lisansüstü ve doktora başvuruları ise alınmaya başladı.

Çeşitli dallarda eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler Türkiye Bursları için 17 Şubat 2017 tarihine kadar www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.